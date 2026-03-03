MOE-UE entrega informe final del proceso electoral 2025 al presidente Asfura

Tegucigalpa – La misión de observación electoral de la Unión Europea (MOE-UE), entregó al presidente Nasry Asfura el informe final sobre el proceso electoral 2025 en Honduras.

El jefe de la MOE-UE, Francisco Assis, entregó el informe con sus recomendaciones al mandatario hondureño que estuvo acompañado de la canciller Mireya Agüero.

El documento recoge observaciones técnicas y recomendaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática y robustecer futuros procesos electorales en el país.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron oportunidades de mejora para continuar avanzando en transparencia, confianza ciudadana y consolidación del sistema democrático hondureño.

Asimismo, se destacó la agenda bilateral entre Honduras y la Unión Europea, incluyendo el próximo Foro de Comercio e Inversión UE–América Central y la implementación del Acuerdo de Asociación entre la UE y la región. AG