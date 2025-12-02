MOE-UE destaca elecciones pacíficas marcadas por grave crisis institucional

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en Honduras señaló este martes que el proceso electoral 2025 estuvo marcado por grave crisis institucional que contrastó con una jornada electoral bien organizada y pacífica.

En su declaración preliminar sobre la observación de las elecciones generales del 30 de noviembre, el jefe de la MOE-UE, Francisco Assis expresó su respaldo a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López por su trabajo para garantizar la transparencia del proceso. En cambio dijo que a su compañero de pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, no lo respaldan por incidentes como el ocurrido este mediodía.

La declaración realizada este día es un análisis preliminar del periodo previo a las elecciones y del día de las votaciones, observado en todos los departamentos del país por 138 observadores de 26 Estados miembros de la UE, además de Noruega y Canadá, que visitaron 414 mesas electorales para observar la votación, y 45 mesas para el recuento.

Pueblo votó pacíficamente

Durante la presentación, Assis, destacó que el pueblo hondureño votó pacíficamente sin incidentes graves el día de las elecciones, y en general se respetaron los procedimientos durante la votación.

Sin embargo, agregó que «existen retos importantes que deben abordarse para mejorar los futuros procesos electorales, que serán objeto de nuestras recomendaciones. Permaneceremos en Honduras observando el escrutinio y la finalización del proceso electoral. Confiamos en que todos los actores políticos e institucionales actuarán de manera responsable y con la máxima transparencia en los próximos días».

Por su parte, Hélder Sousa Silva, jefe de la delegación del Parlamento Europeo que observó las elecciones como parte de la MOE de la UE, declaró: «Durante la histórica jornada electoral del pasado domingo, el pueblo de Honduras dio una muestra clara de su profundo espiritu cívico y democrático atendiendo a las urnas de forma masiva».

Asimismo, dijo que la victoria de la democracia observada en Honduras y la esperanza en un futuro mejor para el país es una clara señal para los líderes políticos. VC

