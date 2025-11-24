MOE-UE desplegará 38 observadores más en Honduras

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) desplegará 38 observadores más en el territorio nacional.

Así lo informó este lunes Alessandro Gori, oficial de prensa en Honduras de la MOE-UE, quien detalló que se trata de un grupo de observadores de corto plazo que se unirán a un equipo de largo plazo.

Los 38 nuevos observadores saldrán este miércoles 26 de noviembre desde la capital Tegucigalpa, hasta los distintos departamentos del país.

En respuesta a una invitación del Gobierno de Honduras y del Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unión Europea envió una Misión de Observación Electoral (MOE UE) para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

La Misión de largo plazo llegó al país el 11 de octubre y permanecerá en Honduras hasta el final del proceso electoral.

El mandato de la MOE UE es hacer una observación exhaustiva de todos los aspectos del proceso electoral conforme a los tratados internacionales y regionales sobre elecciones democráticas suscritos por Honduras, así como a las leyes del país.

Para la jornada electoral, la Misión estará integrada por unos 120 observadores procedentes de los países miembros de la Unión Europea, así como de Noruega y Canadá, que acompañarán la votación, el escrutinio y la transmisión de los resultados.

Dos días después de la jornada electoral, la Misión hará pública una declaración preliminar con sus primeras conclusiones en una conferencia de prensa en Tegucigalpa, y continuará observando el contexto poselectoral.

Se presentará, también en Honduras, un informe final con todos los detalles técnicos, que incluirá recomendaciones para mejorar futuros procesos electorales. PD