MOE-OEA se reúne con presidenciable oficialista

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo una reunión con la candidata presidencial oficialista Rixi Moncada a tres días de las elecciones generales.

La MOE-OEA es encabezada por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, quien conversó con la candidata Rixi Moncada en la víspera del proceso electoral.

Moncada con el equipo de Observación Electoral de OEA.

En el encuentro, la misión escuchó la valoración y perspectivas de la candidata sobre el desarrollo del proceso electoral del próximo domingo, informó escuetamente la MOE-OEA.

La misión de observación sostendrá reuniones con todos los candidatos presidenciales, así como entes de sociedad civil y autoridades.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada a petición de Estados Unidos, una veintena de países clamaron para que se respete el accionar de los entes electorales hondureños, que no haya injerencia política y que sean los electores los que elijan a sus autoridades para los próximos cuatro años. JS