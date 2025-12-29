MOE-OEA reafirma que resultados de elecciones en Honduras reflejan la voluntad popular

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) reafirmó este lunes que los resultados de las elecciones generales reflejan la voluntad ciudadana.

Afirmó que los datos declarados reflejan la voluntad ciudadana y que no se identificaron «elementos fraudulentos determinantes».

La MOE-OEA estuvo encabezado por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga mencionó que el proceso electoral hondureño se dio en un proceso de extrema polarización y complejidad que afectó el trabajo de las autoridades electorales.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, destacó la declaratoria oficial de las elecciones generales en Honduras pese a las dificultades experimentadas en el proceso electoral.

Confirmó que la Misión de Observación Electoral permanece desplegada en Honduras realizando su labor de manera profesional e independiente, y emitirá en los próximos días un informe con sus hallazgos y recomendaciones. PD