MOE de la OEA condena agresiones durante el escrutinio electoral en Honduras y pide investigaciones inmediatas

Tegucigalpa- La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Honduras condenó enérgicamente las agresiones sufridas por ciudadanos hondureños que participaban en el proceso de escrutinio de votos, hechos que dejaron varias personas lesionadas.

A través de un comunicado, en sus redes sociales, la MOE exhortó al Estado hondureño a desarrollar de manera pronta y exhaustiva las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y deducir responsabilidades. Asimismo, expresó sus deseos de una pronta recuperación a las personas afectadas por estos incidentes.

La Misión advirtió que los graves hechos denunciados marcan un punto límite dentro de la creciente escalada de violencia que se ha venido registrando durante el conteo de votos, situación que —según señaló— representa una seria amenaza para la institucionalidad democrática del país.

En ese sentido, la MOE de la OEA hizo un llamado a los liderazgos políticos de todos los sectores a asumir una actitud responsable con Honduras y su futuro, evitando nuevas expresiones de violencia y contribuyendo a garantizar la continuidad democrática y el respeto al proceso electoral.

Finalmente, la Misión informó que sus equipos continuarán observando la fase final del escrutinio en el país, al tiempo que reforzarán sus protocolos de seguridad de acuerdo con las circunstancias actuales, con el objetivo de seguir acompañando el proceso electoral de manera objetiva y segura.LB