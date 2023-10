Modric, emocionado tras sus 500 partidos: «No puedo pedir más»

Redacción deportes.- El croata Luka Modric se mostró emocionado tras alcanzar 500 partidos con el Real Madrid en el clásico de Montjuic ante el Barcelona, «orgulloso» por llegar a «un número especial» y hacerlo con un triunfo ante el eterno rival (1-2).

«Estoy muy orgulloso de representar este club tantas veces, 500 es un número muy especial y contra un rival grande en el clásico. Poder llegar a esta cifra y ganar el partido, no puedo pedir más. Muy contento y orgulloso de alcanzarlo en el club más grande de la historia. Estoy muy contento», valoró con emoción.

«Hemos demostrado una vez nuestro carácter, nunca rendirnos, ir hasta el final. Hemos hecho muy bien el segundo tiempo y merecimos ganar. No podía ser un día más especial para mí, con 500 partidos, ganando en el clásico. No puedo pedir más. Es un número muy grande, creo que no soy consciente de lo que estoy consiguiendo en este club», añadió en Real Madrid TV.

Para Modric fue aún más especial lograrlo con el brazalete de capitán por el detalle de Dani Carvajal cuando saltó al partido en la segunda mitad. «Llegar a esta cifra no es fácil y te llena. No lo han conseguido muchos jugadores, estoy por eso muy orgulloso y luciendo el brazalete además, ganando el clásico. No puedo pedir más. Un día redondo».

De nuevo Jude Bellingham decidió un partido del Real Madrid, poniendo su firma a los dos goles de la remontada en el clásico. Modric felicitó a su compañero y bromeó con los goles, que dijo que ni el propio centrocampista inglés se cree.

«Jude ha venido y parece que lleva mucho tiempo con nosotros y no tres meses. Ha caído de pie como se dice en España. Estamos muy contentos todos con su rendimiento, con su personalidad y por cómo es como chico. No es casualidad que se haya adaptado tan bien porque es un chico top con un talento extraordinario. Lo está mostrando todos los días, metiendo muchos goles que ni él se cree. Hay que felicitarlo, tiene que seguir», sentenció.EFE/ir