Modernización vehicular, entrega de títulos y reducción de trámites destaca IPA en sus primeros 100 días

Tegucigalpa- A 100 días de la actual gestión gubernamental, autoridades del Instituto de la Propiedad destacan avances en modernización de servicios, regularización predial y fortalecimiento institucional, resaltando como uno de sus principales logros la agilización de trámites en la Dirección General de Registro Vehicular.

La institución informó que la aprobación del Decreto Legislativo 38-2026 permitió iniciar el proceso de adquisición de placas físicas, mientras que la implementación de la boleta de revisión digital y la eliminación de requisitos como el RTN para personas naturales simplificaron los procesos administrativos, reduciendo tiempos y costos para la ciudadanía.

En la Dirección General de Registro también se reportó una significativa disminución en los tiempos de respuesta gracias a un plan de modernización y sostenimiento. En Trujillo, los trámites pasaron de resolverse en 31 días a solo cuatro, mientras que en El Progreso se redujeron de 22 a 10 días.

Asimismo, la centralización de títulos del Instituto Nacional Agrario benefició directamente a 1,828 campesinos, garantizando procesos más ágiles y eficientes en la legalización de tierras.

En materia de regularización predial, el IP entregó más de 740 títulos de propiedad, brindando seguridad jurídica y estabilidad a cientos de familias hondureñas sobre sus bienes inmuebles.

Por otra parte, la Dirección General de Catastro Nacional fortaleció la coordinación con los gobiernos locales mediante una línea base de atención en 100 municipios, acción que busca mejorar la calidad de los servicios y fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad inmueble.

En el ámbito de la propiedad intelectual, el instituto reactivó la Estrategia Nacional con enfoque en educación y cultura, capacitando a más de 330 estudiantes de nivel medio y superior para fomentar la innovación y la creatividad.

Además, en cooperación internacional, el IP resaltó la presentación del Proyecto COMIXTA junto al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, orientado a fortalecer capacidades técnicas en gestión de información geoespacial y atención al cambio climático.

El Instituto de la Propiedad aseguró que estos avances consolidan a la institución como un pilar fundamental en la garantía de derechos y en la construcción de mayores oportunidades para la población hondureña.LB