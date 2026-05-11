Miss Universe Tegucigalpa 2026 presentó oficialmente a sus candidatas

Tegucigalpa,- La antigua Penitenciaría Nacional se convirtió en el escenario de una noche marcada por la elegancia, la cultura y la transformación con el lanzamiento oficial de Miss Universe Tegucigalpa 2026, realizado en NAVE CARÍAS.

Después de 18 años sin contar con una plataforma consolidada de representación para la capital, el certamen regresó oficialmente bajo una propuesta inspirada en los pilares espiritual, artístico, cultural e histórico, apostando por una visión que trasciende la belleza y convierte el proyecto en una experiencia de identidad y expresión cultural para la ciudad.

La velada reunió a autoridades gubernamentales, representantes del cuerpo diplomático, medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales. Entre las personalidades presentes destacaron la Designada Presidencial de la República, María Antonieta Mejía Sánchez; el Secretario de Estado de la Secretaría de Cultura, Arte y Patrimonio (SECAP), Yasser Handal; Paola Rubí, en representación de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; y Marlón Díaz, gerente de mercadeo de Cooperativa Campamento y patrocinador principal de Miss Universe Tegucigalpa.

Asimismo, el lanzamiento contó con la presencia del director del certamen, Oscar Lagos, quien acompañó esta nueva etapa del proyecto junto a aliados estratégicos y representantes del sector cultural y social del país.

La elección de NAVE CARÍAS como sede del evento formó parte de la narrativa conceptual de la noche, resignificando un espacio históricamente asociado al encierro y transformándolo en una plataforma para el arte, la memoria y la expresión de una nueva generación de mujeres hondureñas.

Los asistentes, vestidos en blanco y negro bajo un dresscode vintage, se sumergieron en una atmósfera inspirada en la Tegucigalpa de antaño, complementada por una alfombra roja, iluminación cinematográfica, visuales artísticas y una exhibición de autos clásicos que se convirtieron en uno de los puntos más fotografiados de la noche.

El montaje escénico y la propuesta artística fueron concebidos como un homenaje a la identidad histórica y cultural de la capital. La gala incluyó la interpretación de la canción “Tanto que decir” a cargo de Candy Sauceda, Paulette Domínguez y Megan Milla, así como una participación especial de la Big Band de la Banda de los Supremos Poderes junto a Coral Music HN, quienes interpretaron tres temas musicales durante la noche, entre ellos una nueva versión big band de la emblemática canción “Tegucigalpa Chic”, evocando la elegancia, las armonías clásicas y la esencia musical de los años 40.

Las autoridades presentes reiteraron su respaldo al certamen como una plataforma que impulsa el arte, la cultura y el rescate de espacios emblemáticos de la ciudad, posicionando a Miss Universe Tegucigalpa como un proyecto cultural y artístico que busca abrir nuevas oportunidades para las jóvenes participantes.

Durante el lanzamiento fueron presentadas oficialmente las candidatas de Miss Universe Tegucigalpa 2026:

Allison Celeste Amador López , 19 años, Tegucigalpa

, 19 años, Tegucigalpa Carmen Anahí Velásquez Mayorga , 19 años, Tegucigalpa

, 19 años, Tegucigalpa Ivania Marleny Portillo López , 25 años, Tegucigalpa

, 25 años, Tegucigalpa Ivy Ninette Ordoñez Alvarez , 27 años, Tegucigalpa

, 27 años, Tegucigalpa Jharihela Ninoska Raudales López , 23 años, Tegucigalpa

, 23 años, Tegucigalpa Kerlyn Felicita Álvarez Cloter , 21 años, Tegucigalpa

, 21 años, Tegucigalpa Luciana María de la Guadalupe Núñez-Agurcia , 18 años, Tegucigalpa

, 18 años, Tegucigalpa Mary Yulissa Reyna Espinal , 21 años, Tegucigalpa

, 21 años, Tegucigalpa Wualys Suseth Fuentes Aquino, 23 años, Tegucigalpa

El lanzamiento contó además con el respaldo de instituciones y marcas aliadas como SECAP, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Cooperativa Campamento, Country Club, Empresa Correos de Honduras, Lovable, El Parrillaje, Guapas Makeup, Pronavida, Mixology, Lowa Wines, Dr. Allan del Cid, Tabacos Luis III, Grand Roatán, La Cacerola, Siglo XXI, Boutique Leya y Abduls.

La gala final de Miss Universe Tegucigalpa 2026 se realizará el próximo 21 de junio, donde será elegida la representante oficial de la capital rumbo a Miss Universe Honduras 2026. IR