Misión Técnica del Departamento del Tesoro de EEUU visita Honduras

Tegucigalpa – Una misión de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Tesoro de los Estados Unidos inició hoy una visita a Honduras para promover el desarrollo de ejes estratégicos.

En ese orden, el Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, recibió a la misión de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Tesoro de los Estados Unidos que comenzó, este lunes, con la misión de evaluación de una asistencia técnica para el desarrollo de los ejes estratégicos, contando también con la participación de la Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública, Liliam Rivera y Natazia R. Johnson, representante de la Embajada Americana.

En el primer encuentro de trabajo, se analizaron las prioridades y objetivos de Secretaría de Finanzas, y se priorizará el apoyo a la gestión de la deuda soberana, las finanzas de las empresas estatales, y los riesgos fiscales, que demuestran el firme compromiso con el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas y la consolidación de las capacidades técnicas que permitan una administración más eficiente, transparente y sostenible de los recursos del Estado.

La misión es liderada por Robert Burch y Jeanine Corvetto, Senior Advisors del Equipo de Government Debt & Infrastructure Finance de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro EEUU, quienes sostendrán reuniones con diferentes áreas de la Sefin, Empresas Públicas, Bancos Comerciales, Bolsa de Valores y Administradoras de Pensiones Públicas y Privadas.

En respuesta a la petición de Sefin, la OTA destacó la solicitud de asistencia que permitirá una gestión más eficiente, transparente y sostenible de los recursos fiscales de Honduras.

La solicitud incluye apoyo para gestión de la deuda, control de pasivos contingentes, y presupuestación orientada a resultados y contabilidad.

Honduras ha contado anteriormente con la Asistencia del Tesoro, dentro de los cuales se ha logrado el desarrollo del mercado doméstico de valores, las emisiones soberanas, el mejoramiento institucional y la implementación de mejores prácticas internacionales. (RO)