Misión Técnica de Taiwán subasta bienes antes del cierre de operaciones

Tegucigalpa – Como parte de la partida y con ello el cierre de la misión diplomática de Taiwán en Honduras, su Misión Técnica puso en subasta varios bienes y carros, a los cuales pueden presentar ofertas a comerciantes individuales y oficinas de organismos internacionales con representación en el país.

La subasta se realizará este sábado a partir de las 10 de la mañana, de acuerdo a la convocatoria hecha por la Misión Técnica de Taiwán. El viernes los bienes y autos a subastarse serán exhibidos en la oficina de 8:30 AM a 4:30 PM para que los interesados puedan observarlos. La oficina e encuentra ubicada en Lomas del Guijarro Sur, calle Madrid casa 26ª en Tegucigalpa.

Los bienes a venderse son 6 computadoras de escritorio, 23 laptops, 13 impresoras, 6 proyectores, 21 escritorios, 6 UPS, 100 tarjetas de red inalámbrica, 28 reguladores de voltaje, 42 sillas de oficina, 5 mesas plegables, 3 bombas de presión, un generador, así como otros equipos.

Mientras que los autos que el grupo técnico que los taiwaneses mantuvieron en el país por décadas, mientras tuvieron vínculos diplomáticos con Honduras, pondrán en venta son 10 unidades, así como tres motocicletas y dos bicicletas.

Los autos son 6 pick up Amarok, 2 camionetas Nissan, 1 pick up Nissan Frontier y otro pick up Mitsubishi L-200.

El ganador de los equipos subastados debe retirarlos a los dos días de haber sido adjudicados, de lo contrario lo entregarán a otra persona que pague el mismo valor de la última oferta.

La Misión Técnica de Taiwán trabajo mucho con los productores del campo en Honduras, tanto para impulsar las cosechas agrícolas como los hatos de diversos ganados.