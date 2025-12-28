¡Misión incumplida!

Ing. René Alfredo Soto Rivera

En materia ambiental es un deber decir que el actual gobierno no cumplió con el mandato constitucional de defender y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, fueron más de 20 casos en donde se pretendió desarrollar “proyectos” sin el debido proceso de licenciamiento ambiental y para refrescarles la memoria hago referencia de ellos: para iniciar tenemos el asesinato del ambientalista Juan López (Q.D.D.G), la construcción del centro penal de máxima seguridad en las Islas del Cisne y la zona de Mocoron, la carretera en la biosfera del hombre y rio plátano, las licencias exprés, el no nombramiento de los subdirectores de áreas protegidas y manejo forestal en el ICF.

Igualmente, la anticuada estrategia de protección de los bosques de pino contra los incendios forestales, la fallida estrategia cosmética de protección en el lago de Yojoa, así como el caso de la basura generada por el rio Motagua sin resolver, el fomento a invadir áreas forestales para cultivos agrícola, la tala del bosque en la biosfera de rio plátano y otras áreas protegidas, el fomento a la generación de energía térmica con más de 14 plantas nuevas, el incumplimiento de los acuerdos de parís, así como la aprobación de la represa del Tablón sin realizar una consulta previa libre e informada y la distribución de millones de lempiras con fines políticos en nombre del bono climático.

Finalmente, el despido masivo de técnicos en el ICF por motivos políticos sectarios y la realización del Reality Show en los Cayos Cochinos sin una consulta a las comunidades alterando el desove de la tortuga carey en las playas y entre otros los viajes turísticos a las cumbres climáticas (COP) sin ninguna propuesta en concreto, generando un gasto excesivo de recursos financieros, sin los resultados esperados, entre otros temas como el caso del famoso ferrocarril interoceánico, en fin una serie de entuertos que solo generarían destrucción de la naturaleza.

Por los casos expuestos anteriormente, muy respetuosamente, le reafirmo que no hubo una política ambiental encaminada al desarrollo sostenible, es más la gestión de su ministro de la SERNA fue: errática, confrontativa y una pérdida de tiempo valioso. Honduras perdió un tiempo en donde debimos crecer generando oportunidades de desarrollo por medio del ordenamiento del territorio; ahora le tocará al nuevo gobierno recuperar el tiempo perdido en beneficio de todos los hondureños mediante nuevas políticas en materia de desarrollo sostenible.

¡No hay tal misión cumplida!, fallaron y en materia ambiental salieron aplazados, se caracterizaron por realizar un gasto excesivo en: estudios dudosos, viajes, reuniones en nombre del tema ambiental, el cual anda alrededor de L. 3,103 millones entre los años 2022 y 2025 según la ASJ. Los recursos naturales son finitos y de todos los hondureños, inclusive de las nuevas generaciones, a ellos hay que heredar un mejor futuro con recursos naturales debidamente manejados.

Con mucho respeto, Sra. presidente, sugiero un llamado de atención a sus titulares en el manejo de los recursos naturales, le mintieron en lugar de asesorarla, el sector académico científico estuvo al frente, en primera línea, tratando de evitar que cometieran graves errores en perjuicio de todos los hondureños, gracias al apoyo de la sociedad en general y de los medios de comunicación se logró detener y proteger los recursos, caso contrario, los daños al ambiente hubieran sido considerables… ¡No cumplieron!