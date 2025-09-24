Tegucigalpa – Una misión empresarial hondureña visitará Filipinas en 2026, indicó el ministro de Inversiones de Honduras, Miguel Medina, tras una reunión con representantes de la Cámara de Comercio e Industria de Filipinas (PCCI).

Medina dijo que durante una reunión con la presidenta de la PCCI, Eunina V. Mangio, además de la invitación formal para visitar ese país asiático, la delegación filipina manifestó su intención de explorar los regímenes especiales fiscales de Honduras para establecer empresas de semiconductores electrónicos.

Otro de los focos fue la posibilidad de organizar una misión comercial para exportar mango fresco hondureño, invertir en plantaciones y desarrollar procesos de mango deshidratado.

También se acordó evaluar los beneficios fiscales disponibles para el sector turismo, con miras a atraer inversión en ese campo.

“El acercamiento con Filipinas abre un nuevo capítulo para nuestra relación comercial. En los casi 80 años de relaciones con ese país, su cámara de comercio e industria es un aliado estratégico para fortalecer nuestras relaciones comerciales. Este es el inicio de un plan de acción conjunta para llegar a sus más de 37 mil inversionistas agremiados”, destacó Medina.

En la actualidad, la presencia filipina en Honduras está presente en la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), subsidiaria de la International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), que administra la terminal de contenedores y carga general en Puerto Cortés.

En los últimos cuatro años, la inversión filipina en Honduras ha mostrado un crecimiento sostenido. Entre 2020 y 2024, los flujos de capital pasaron de 14 millones a 29 millones de dólares en sectores como agroindustria, manufactura e infraestructura. VC