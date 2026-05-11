Misión del Fondo Monetario Internacional finaliza visita con reunión con presidente Asfura 

Tegucigalpa– El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostendrá este lunes una reunión con la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la cuarta y quinta revisión del acuerdo económico suscrito con el organismo.

Según información confirmada por Casa de Gobierno, el encuentro está previsto para las 12:30 del mediodía.

Previo a la reunión, Asfura señaló que el 2026 representa un año “muy difícil” para el país y adelantó que posteriormente brindará una conferencia de prensa para informar sobre las resoluciones adoptadas por el FMI respecto a Honduras.

El mandatario también llamó a la población a racionalizar el consumo de combustible y energía eléctrica, al argumentar que estos retos económicos complejos requieren sacrificios de toda la población con la espera de recibir buenas noticias del FMI.

“Sería un inconsciente de no tener muy claro lo que el país necesita. Hoy todos estamos haciendo un sacrificio a todo nivel, pero con la esperanza de que vamos a estar bien”, manifestó.

La cuarta y quinta revisión de la misión técnica del FMI inició el pasado 27 de abril, y tras dos semanas de reuniones con autoridades económicas y gubernamentales, culminará está semana con un encuentro final con el presidente de la República. AD