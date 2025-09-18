Misión del FMI se reúne con representantes de Cohep en el marco de cuarta revisión

Tegucigalpa – La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que está en el país en el marco de la cuarta revisión de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA) para Honduras firmado en 2023, se reunió este jueves con representantes de la empresa privada hondureña.

El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera indicó que el resultado de esta revisión puede generar un nuevo desembolso del FMI para el país.

“Si pasamos la evaluación, qué bueno, porque el país lo necesita, lo que no estaríamos de acuerdo es que eso es suficiente porque sabemos que el crecimiento sigue siendo lento, que sea el mismo todos los años no es dinamismo, es inercia”, refirió, previo a la reunión.

Herrera refirió que en la parte fiscal, hay algunas cosas que preocupan al sector empresarial como la baja ejecución presupuestaria que sigue imperando en el cuarto año de la administración de Xiomara Castro, así como la baja ejecución en la inversión en bienes de capital, que es la que apoya la inversión privada.

El representante del Cohep dijo que otro de los temas que expondrían en la reunión es “que nos deben 38 mil millones en deuda flotante, vamos a decir que nos deben 20 mil millones en notas de crédito y vamos a decir que le deben dos mil millones a las empresas de construcción y 18 mil 800 a julio a las empresas generadoras de energía”, detalló.

“En política monetaria, nos parece que cuando la Reserva Federal ayer bajó la tasa de política monetaria de ellos, nosotros también deberíamos estar bajando si es que queremos estimular el crecimiento. Si bajamos la TPM y el encaje al último nivel que subieron, podíamos estar generando una baja en las tasas de interés y reactivar el crédito, que está acentado porque tenemos dos elementos que van en contra”, indicó.

El Cohep también planteó al FMI su trabajo en torno al proceso electoral del 30 de noviembre y reiteró el llamado a los jóvenes a ejercer el sufragio. VC