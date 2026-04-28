“Misión del FMI realiza una revisión total de la economía como país”, dice ministro Hércules

Tegucigalpa – El Secretario de Finanzas y Presidente del Gabinete Económico, Emilio Hernández Hércules, dijo que la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se encuentra en el país, realiza una “revisión total y una radiografía extensa de lo que tenemos en materia económica”.

Hernández Hércules destacó la presencia de la delegación del FMI en las oficinas de SEFIN, cumpliendo el segundo día de revisión de la economía del país.

El FMI estará por 15 días en Honduras, llevando a cabo la cuarta y quinta revisión en conjunto del programa que inició en el 2023.

Además del Gabinete Económico, la Misión del FMI se entrevistará con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Embajada Americana, entre otros.

Cinco elementos

El titular de Finanzas dijo que hay cinco elementos en los cuales se tienen que enfocar para llevar a cabo con éxito la tarea de la revisión del FMI.

Entre los elementos está la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que se tiene que identificar cómo reducir el déficit, definir qué se está haciendo y atender las recomendaciones que ya había dado el FMI.

Además, el cierre de algunos fidecomisos que están pendientes, porque tienen moras o investigaciones en curso.

También, agregar elementos de transparencia del nuevo fidecomiso, el de salud, y que es visto con buenos ojos.

Asimismo, la reducción de pérdidas, la responsabilidad fiscal que deben de tener las autoridades del Gobierno central y el gasto social, atendiendo a los sectores más necesitados.

Medidores

El Secretario de Finanzas dijo que se tiene que cumplir con más de la mitad de los 17 medidores estructurales que tiene el programa en diferentes áreas y así estar al día con el FMI.

Lamentó que estos medidores fueron desatendidos por el gobierno anterior y que en este momento se están resolviendo para atender la necesidad del Fondo Monetario Internacional.

Para finalizar, informó que luego de la revisión de 15 días del FMI, los resultados se llevarán al Directorio en Washington y a más tardar a finales del mes de junio, tener la resolución final, donde se espera sea positiva para poder optar a recursos frescos y tener apoyos presupuestarios o para un nuevo programa, pero que no trascienda el periodo gubernamental. JS