Misión del FMI inicia visitas de cortesía y diálogo con nuevas autoridades de Honduras

Tegucigalpa- El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, informó que este lunes arriba al país una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), en lo que representa el primer acercamiento formal del staff del organismo con las nuevas autoridades del Gobierno.

Lagos explicó que esta visita no corresponde a una revisión técnica del acuerdo vigente, sino que se trata de un proceso inicial para conocer a los nuevos funcionarios, sostener conversaciones preliminares y compartir información actualizada sobre las cifras de cierre económico del país.

“El programa que está vigente es de la administración anterior, es un acuerdo de tres años que ya superó el periodo de gobierno y aún tenía pendientes la cuarta y quinta revisión. Sin embargo, en esta ocasión no se van a revisar esas evaluaciones, solo es una visita de staff para presentar a las nuevas autoridades y discutir datos generales”, aclaró.

El titular del BCH señaló que el objetivo central es identificar los puntos en común con el organismo internacional y también aquellos aspectos que deben ser discutidos para reorientar el programa a las prioridades del actual Gobierno del presidente Nasry Asfura.

“Vamos a revisar esos puntos, identificar en qué estamos de acuerdo y en qué no, porque el acuerdo debe ser el marco conceptual bajo el cual fluyen los fondos de cooperación para cumplir las prioridades de esta administración”, expresó Lagos.

Asimismo, subrayó que es importante iniciar el diálogo de forma temprana y mantener conversaciones constantes. En ese sentido, indicó que por instrucción del presidenta Asfura y del ministro de Finanzas, Emilio Hércules, se busca regular las expectativas.

“Cuando viene el Fondo se piensa que llegan a revisar el acuerdo, pero esta es solo una conversación de cortesía para orientar el proceso. No tuvimos una transición, estamos evaluando cómo encontramos las instituciones y realizando los análisis respectivos. A partir de ahí arranca la discusión”, añadió.

Lagos reiteró que Honduras mantendrá un diálogo abierto y permanente con el FMI, con el fin de regularizar la relación y adaptar cualquier acuerdo futuro a las necesidades económicas y sociales del país.LB