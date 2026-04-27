Misión del FMI inicia evaluación clave en Honduras para liberar $ 240 millones en financiamiento

Tegucigalpa- Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) arriba este lunes a Honduras para iniciar la cuarta y quinta revisión del acuerdo vigente desde septiembre de 2023, en un proceso decisivo que podría desbloquear un desembolso de aproximadamente 240 millones de dólares para apoyo presupuestario del Estado, detalló el ministro de Finanzas Emilio Hércules.

La visita, que se desarrollará entre el 27 de abril y la segunda semana de mayo de 2026, incluirá una evaluación integral del desempeño económico del país.

El ministro Hércules, explicó que el objetivo del Gobierno es demostrar avances en los indicadores económicos ante el organismo internacional.

“Van a hacer una radiografía completa de lo que está sucediendo en materia económica de Honduras”, afirmó el funcionario, al detallar que la misión sostendrá reuniones con la Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN), el Banco Central de Honduras (BCH), la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Servicio de Administración de Rentas (SAR).

Además, el equipo del FMI prevé encuentros con representantes de la empresa privada, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y la Embajada de Estados Unidos, como parte de su análisis multisectorial.

Decisión en manos del directorio del FMI

Tras recopilar información durante su estadía, la misión trasladará sus conclusiones a Washington, donde en aproximadamente un mes el directorio del FMI decidirá si Honduras aprueba las revisiones, detalló Hércules.

De lograr el visto bueno, el país accedería a unos 240 millones de dólares que ingresarían directamente a la caja única del Estado, lo que representaría “un gran alivio” para las finanzas públicas, según el titular de Finanzas.

Nuevo programa en discusión

Hércules también reveló que, en conversaciones con el director del hemisferio occidental del FMI, ya se ha planteado la necesidad de negociar un nuevo programa económico, aunque aseguró que el Gobierno actuará con responsabilidad para que este no trascienda el actual período gubernamental.

Cabe recordar que un equipo técnico del FMI visitó Honduras del 16 al 20 de febrero de 2026, como parte del inicio del diálogo con las autoridades para esta nueva fase de evaluación.LB