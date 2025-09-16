Misión del FMI comienza evaluación a acuerdo económico

Tegucigalpa – La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó al país en las últimas horas para dar inicio a la revisión del cumplimiento de los acuerdos en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA) para Honduras firmado en 2023 y que establece un total de aproximadamente 830 millones de dólares.

El economista Ismael Zepeda recuerda que Honduras ya ha recibido alrededor de 470 millones de dólares y que con esta posible aprobación estaría teniendo acceso a más de 100 millones de dólares. “El país estaría cerrando para este 2025 con un monto superior a los 600 millones con el Fondo Monetario”, dijo.

Economistas han señalado que el gobierno ha cumplido con los requerimientos impuestos por el FMI, a excepción del tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Para el caso, la exdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversión (CNI), Jacqueline Foglia considera que debido a que el FMI evalúa los cambios macroeconómicos y esos se miran satisfactorios se espera que esto incida en nuevos créditos.

El coordinador del Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett señaló que el tema de la estatal eléctrica todavía falta bastante, pues en la ENEE hay un grave problema que consume muchos de los recursos de Honduras.

Por lo que si bien el gobierno adelantó terreno con el Fondo Monetario, como lo hacen todos los gobiernos, “van a decir que estamos de maravilla, es la población la que piensa si está de maravilla o no. El punto central que yo apunto es que cuando ya este un nuevo gobierno van a decir, ´todo este montón de cosas no cumplió´, entonces ahora me las pone usted en su nuevo convenio si quiere tener un convenio con nosotros”. VC