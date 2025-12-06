Misión de Observación Electoral exige acelerar el escrutinio y pide esperar el conteo final

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras, encabezada por el ex canciller de Paraguay Eladio Loizaga, llama a agilizar el proceso de escrutinio, garantizando las medidas de trazabilidad que otorguen certeza en los resultados.



La MOE/OEA ha mantenido una presencia ininterrumpida dando seguimiento al proceso postelectoral, observando el conteo de actas y repliegue de materiales en el Centro Logístico Electoral y la Bodega Tecnológica, además del desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para el procesamiento y la divulgación de resultados. Hasta el momento, en un contexto de evidentes demoras, la MOE/OEA se mantiene atenta a los diversos procedimientos que forman parte del proceso. Cabe señalar que los datos estadísticos recabados por las y los observadores de la OEA en las distintas juntas observadas confirman un resultado sumamente ajustado.



Asimismo, la Misión ha tomado nota de que la gestión y el procesamiento del material electoral ha registrado demoras e intermitencias. Sumado a lo anterior, la MOE/OEA ha registrado la marcada falta de pericia en el desarrollo y ejecución, especialmente de las soluciones tecnológicas, lo que ha causado retrasos en los escrutinios. Desde la noche del domingo y hasta el jueves, la Misión registró intervalos de disponibilidad del sitio de divulgación de resultados preliminares.



La Misión de la OEA saludó la actitud de quienes han mantenido la paciencia, llamando a la tranquilidad durante esta etapa crucial del proceso. Es fundamental que la ciudadanía y, especialmente los partidos políticos, se mantengan ejerciendo las facultades de supervisión y vigilancia que la Ley les confiere.



Al mismo tiempo, la MOE/OEA considera imperativo que las autoridades electorales garanticen plenamente que las etapas subsecuentes del proceso, incluyendo el alto volumen de actas aún no contabilizadas, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones, se lleven a cabo con total claridad, máxima eficiencia y sin ningún tipo de retraso.



Mañana domingo 7 de diciembre, la Misión Electoral de la OEA estará observando el proceso de elección extraordinaria en San Antonio de Flores, del departamento de El Paraíso, donde sus habitantes votarán para elegir a sus autoridades locales y nacionales.



La MOE/OEA seguirá en el país, observando con su reconocida autonomía el desarrollo del proceso. IR