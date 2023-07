Misión de la ONU viene en unas horas y CN sigue paralizado, recuerda el diputado Umaña

Tegucigalpa – “Me preocupa que el domingo viene la misión de expertos de la Naciones Unidas y aquí nosotros sin sesionar, sin quitar ninguna ley contra la corrupción y creo que esto le está dando el tiro de gracias a la venida de la CICIH”, indicó este viernes el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

Para el parlamentario, nadie con dos dedos de frente, diría que Honduras está preparado para luchar contra la corrupción mediante una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

Umaña dijo que la paralización del Legislativo es tan grave que “estamos en estado de excepción y el Congreso Nacional no ha recibido del poder Ejecutivo el decreto y el toque de queda ya inició en San Pedro Sula y Choloma”.

“Es tan delicado que el domingo viene esta misión y nosotros sin sesionar, y cuando pregunten por las leyes que se tienen que quitar y le digamos, no es que no lo hemos hecho porque no hemos sesionado”, dijo tras agregar que “eso le da el golpe final a este mecanismo.

El diputado refirió que la exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Ana María Calderón destacó la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público como prioridad, como “la piedra angular para que venga la CICIH aquí”.

“A criterio de ella no hace falta modificar la Constitución, debería simplemente de crearse la figura del querellante adhesivo y con eso ya se acompaña al MP, pero con un fiscal que no sea independiente, ¿a quién van a judicializar? A nadie”, aseveró. VC