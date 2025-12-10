Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público y el proceso electoral

Tegucigalpa – Los equipos de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americano (OEA) siguen desplegados observando los procesos de escrutinio, al tiempo que rechazan cualquier convocatoria a alterar el orden público y el proceso electoral.

Con la misma claridad con la que la Misión de Observadores de la Unión Europea ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las elecciones en Honduras.

La OEA señaló que es crucial también que se resguarden los materiales electorales.

“Es fundamental que el CNE pueda realizar su trabajo sin presiones”, afirmó.

En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral. IR