OEA llama a garantizar elecciones con respeto e independencia de autoridades electorales en Honduras

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) exhortó este jueves a que se garanticen las elecciones generales en Honduras, sean en paz y en tranquilidad, con respeto a las autoridades electorales y a su independencia.

A través de un comunicado, la misión de observación electoral de la OEA señaló que requiere que las autoridades electorales puedan desarrollar su trabajo técnico en los términos que la ley establece.

A un mes de las elecciones generales en Honduras, la MOE-OEA reiteró su llamado a que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de paz, respeto y pleno cumplimiento de las normativas vigentes.

Encabezado por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, la misión de la OEA enfatizó en la necesidad de que las autoridades electorales puedan desempeñar su labor técnica con tranquilidad, garantizando la transparencia y legitimidad del proceso del próximo 30 de noviembre.

El organismo regional destacó que las diferencias internas entre los órganos electorales colegiados son parte del pluralismo democrático, siempre que se dé en un marco de respeto, pero advirtió que los conflictos entre las autoridades pueden provocar retraso, parálisis de actividades y tensión innecesaria en el proceso.

«La autonomía e independencia de las autoridades electorales son elementos esenciales para la democracia», puntualizó la MOE-OEA.

Subrayó, la misión recordando que el libre ejercicio de las funciones y la estabilidad de los miembros encargados de organizar y juzgar las elecciones son condiciones indispensables para garantizar la voluntad popular.

La OEA también hizo un llamado a las instituciones del Estado, partidos políticos, sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía a cooperar para asegurar unas elecciones exitosas, donde los hondureños puedan expresarse libremente y confiar en los resultados.

En las próximas semanas, la Misión de la OEA desplegará 100 observadores en todo el país para dar seguimiento a todo el proceso. Esta será la decimotercera misión electoral que el organismo internacional realiza en Honduras. AG