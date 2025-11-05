OEA pide frenar acciones que ponen en riesgo la independencia de órganos electorales y advierte injerencias judiciales

Tegucigalpa – La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) expresó su preocupación ante las acciones del Ministerio Público de Honduras que podrían debilitar la autonomía e independencia de las autoridades electorales. En tal sentido, la protección de su integridad personal y la de sus familias es una tarea central de las autoridades del Estado y condición necesaria para un proceso democrático.

El pronunciamiento, emitido por la Misión encabezada por el ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, subraya que la protección de la integridad personal de los funcionarios electorales y sus familias es una tarea esencial del Estado y una condición indispensable para garantizar un proceso democrático libre y confiable.

En ese contexto, la Misión de la OEA realizó un llamado a las instituciones hondureñas, especialmente a los órganos de justicia, a que garanticen la seguridad de todos los funcionarios electorales contra cualquier persecución derivada del ejercicio de sus funciones. Cualquier acción que ponga en peligro la confianza del pueblo en la democracia debe cesar de manera inmediata.

La MOE/OEA ha observado también acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral. En este sentido, la Misión insta a todas las fuerzas políticas a enfocar sus esfuerzos de forma constructiva a favor de la democracia hondureña. Adicionalmente, la Misión considera fundamental que las Fuerzas Armadas de Honduras brinden apoyo técnico a la autoridad electoral, como lo han realizado en procesos electorales anteriores de acuerdo con la Constitución de la República, reza un pronunciamiento del organismo internacional.

La MOE/OEA continuará dando seguimiento a la implementación de las actividades relativas a este proceso electoral y contará con un amplio despliegue en todo el territorio nacional para las elecciones generales del 30 de noviembre, señaló. PD