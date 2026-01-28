«Misión cumplida»: el mensaje del jefe militar que abre el debate sobre su futuro

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X que ha generado diversas interpretaciones entre los internautas, en medio del reciente cambio de gobierno en el país.

– Mensaje del jefe del Estado Mayor Conjunto genera especulación tras juramentación del nuevo gobierno.

“Querida Patria Honduras, para servirte estamos… Misión cumplida”, escribió el alto oficial, sin ofrecer mayores detalles sobre el significado de sus palabras.

El mensaje ha despertado especulación sobre si el general estaría despidiéndose de su cargo tras la toma de posesión del nuevo gobierno, o si, por el contrario, hace referencia al cumplimiento de la misión institucional de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral, que culminó con la instalación del nuevo gobierno encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, quien fue juramentado ayer martes.

¡Querida Patria Honduras 🇭🇳 para servirte estamos… Misión Cumplida 🫡! pic.twitter.com/dZJ3ny60kq — General de Brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón (@JefeFFAAHN) January 28, 2026

Diversos sectores han destacado la labor desempeñada por Valerio Ardón, señalando que, en pocos días al mando, logró recuperar la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas, la cual se había visto afectada en el pasado reciente. Según estas opiniones, su liderazgo durante el periodo preelectoral y poselectoral fue clave para garantizar el respeto a la voluntad popular y la estabilidad democrática.

Para muchos ciudadanos, el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas en este último periodo del proceso electoral contribuyó a “salvar la democracia”, en contraste con gestiones anteriores que, según críticos, estuvieron marcadas por actuaciones percibidas como partidarias, especialmente durante el mando del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.

Hasta el momento, las autoridades castrenses no han emitido una postura oficial que aclare el alcance del mensaje publicado por el general Valerio Ardón. LB