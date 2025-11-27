“Misión cumplida”, dice presidenta Castro y llama a los hondureños a votar con alegría

Roatán – La presidenta de Honduras, Xiomara Castro exclamó: “Misión cumplida” a pocos días de finalizar su gobierno, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a las urnas a votar con alegría.

– Acudamos en fiesta cívica a ejercer el sufragio, alistémonos para esa fiesta cívica que se avecina, llamó Castro.

La mandataria estuvo este jueves en Roatán, Islas de la Bahía, para supervisar la remodelación del aeropuerto Juan Ramón Gálvez, obra que reinagurará en diciembre próximo.

“Para mí lo que valen son los resultados, y yo puedo decir con mucha solvencia que estos resultados que se han dado, especialmente en la SAN (Servicio Aeroportuario Nacional), hoy podemos decir: Honduras está cambiando”, declaró.

Castro mencionó que a pocos días para el proceso electoral es importante transmitir tranquilidad a la población. “En Honduras se vive paz y tranquilidad, quiero que eso el pueblo hondureño así lo sienta, los funcionarios están trabajando a todo vapor y cumpliendo con la función que ellos realizan y que les he encomendado”, apuntó.

“Siéntanse con la confianza que este próximo domingo 30 de noviembre vamos a una fiesta cívica, vamos a elecciones de un nuevo gobierno que asumirá la conducción de cuatro años en este país, que esa paz pueda reinar en el corazón de todos los hondureños”, manifestó.

Garantizó que el gobierno y las Fuerzas Armadas están cumpliendo con la función que les corresponde y que el presupuesto electoral fue aprobado a tiempo.

La presidenta Castro puntualizó que “vamos a participar en el único espacio democrático que hasta hoy se nos ha permitido, que es ejercer el sufragio con libertad, paz y transparencia”. JS