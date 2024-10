‘Misericordia’ de Alain Guiraudie se alza con la Espiga de Oro de la 69 Seminci

Valladolid._ El jurado internacional de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid ha otorgado este sábado la Espiga de Oro a la francesa ‘Misericordia’ de Alain Guiraudie, que también ha recibido el premio Miguel Delibes al Mejor Guion, según ha informado el jurado internacional en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Teatro Calderón.

La Espiga de Plata se ha repartido ex aequo entre ‘Stranger Eyes’ de Yeo Siew Hua (Singapur) y de ‘Polvo serán’ de Carlos Marquet-Marcet (España), mientras que el premio Ribera del Duero a mejor director ha recaído en el chino Guan Hu por ‘Black Dog’ y el Premio José Salcedo al mejor montaje ha sido para Telmo Churro y Pedro Filipe Marques, por la portuguesa ‘Grand Tour’ que dirige Miguel Gomes.

Laura Weissmahr se ha alzado con el premio a mejor actriz por su interpretación en ‘Salve María’ de Mar Coll, mientras que el premio a mejor actor ha recaído ex aequo a Jan Gunnar Røisepor y Thorbjørn Harr por su actuación en ‘Sex’ de Dag Johan Haugerud, así como se ha entregado una mención especial para Ángela Molina y Alfredo Castro por ‘Polvo serán’.

“Complejo equilibrio de géneros”

El jurado internacional de la Sección Oficial, formado por la directora griega Sofia Exarchou, la actriz española Aida Folch, la crítica y editora Devika Girish, el productor alemán Ingmar Trost y el director y escritor español Luis López Carrasco, ha valorado por unanimidad la mezcla de thriller rural y el ejercicio cómico, así como “su ligereza que oculta un complejo equilibrio de géneros y tonos”.

Del guion, ha destacado su “estructura intrincada, transiciones de ritmo perfecto, giros e ingenio que, sin embargo, deja mucho espacio para la fluidez, la gracia y la reflexión”, en el que ha creado un mundo que juega entre “lo específico y extraño” y el mundo real y de los impulsos.

Por otra parte, el premio Pilar Miró a la mejor nueva dirección ha recaído en esta nueva edición de Seminci en la española Elena Manrique por ‘Fin de fiesta’, que ha aprovechado para recordar que “la sátira está en el ADN de nuestro país y parece que la gente no se entera”, mientras que el galardón José Salcedo a mejor fotografía ha sido para Weizhe Gao por su trabajo en ‘Black dog’.

No ficción y cortometrajes

Entre las obras galardonadas de no ficción los distintos jurados han fallado el premio Punto de Encuentro, que ha obtenido ‘Holy Cow’ de Louise Courvoisier, mientras que el premio Especial Fundos ha recaído en ‘Familiar Touch’ de Sarah Friedland.

En la sección de Tiempo de Historia, el gran premio ha recaído en el chino Wang Bing por ‘Youth (Hard Times)’, mientras que el premio especial ha viajado a Estados Unidos con la cinta del cineasta Alexander Horwath ‘Henry Fonda for President’ y han entregado una mención especial ‘Savanna and the Mountains’, de Paulo Carneiro.

El premio DOC España ha sido para ‘Caja de resistencia’ de Concha Barquero Artés y Alejandro Alvarado Jódar, por su uso de los archivos de Fernando Ruiz Vergara y su reflexión sobre la censura, mientras que el premio Seminci Joven ha sido para ‘Hija del volcán’, de Jennifer de la Rosa.

Respeto a los cortometrajes, la Espiga de Oro de la Sección Oficial Cortometrajes Internacionales ha sido para ‘Baldilocks’ de Marthe Peters, así como se han entregado dos Espigas de Plata – este año se han modificado las bases – a Punter de Jason Adam Maselle y ‘Lluna de sal’ de Mariona Martínez, mientras que el mejor cortometraje europeo ha sido para ‘O’ de Rúnar Rúnarsson y el premio ‘La noche del corto español’, ha sido para ‘El Príncep’ de Àlex Sardà.

Otras Espigas y galardones de Seminci

El Teatro Calderón también ha acogido la entrega de la Espiga Verde, dedicado a tratar problemáticas relacionadas con el medio ambiente, que ha recibido el chino Jia Zhang-ke por documentar “con sensibilidad y precisión el desarrollo a costa de su territorio, su memoria y naturaleza”.

La Espiga Arcoíris, centrada en contar y reflexionar sobre el colectivo LGTBIQ+ y sus historias, ha sido para ‘Tres kilómetros para el fin del mundo’ de Manuel Parvû (Rumanía), que trata la incomprensión ante los nuevos afectos en entornos rurales y, en palabras del jurado, demuestra “que las eras pasadas siguen muy vivas”.

‘Christmas Eve in Miller’s Point’ ha recibido el premio de la Federación Internacional de los Críticos de Cine (FIPRESCI) que firma el estadounidense Taylro Taormina, mientras que el premio del público del festival ha sido para ‘Bob Trevino Likes It’ de Tracie Laymon, en la Sección Oficial, y en la sección Punto de Encuentro (no ficción), para la francesa ‘Holly Cow’ del cineasta Vingt Dieux.