 “Mis temores se están concretando”, dice doctor Umaña tras confirmar casos autóctonos de sarampión

Tegucigalpa – Luego de confirmar los primeros cuatro casos autóctonos de sarampión, el doctor Calos Umaña dijo que sus temores se están concretando y recordó que esta es una enfermedad mortal.

– Honduras suma 10 casos de sarampión, seis de ellos importados y cuatro autóctonos.

No teníamos casos de sarampión en el país desde el año 1997, recordó el galeno.

En ese contexto, detalló que la Secretaría de Salud confirmó en las últimas horas cuatro casos de sarampión en la zona de Cofradía, en San Pedro Sula.

Estos son los primeros casos autóctonos, es decir de personas que no viajaron a un país con brotes de esta enfermedad, sino que se contagiaron en el territorio hondureño, explicó.

En ese sentido, lamentó la confirmación de los primeros casos y alertó sobre una epidemia ya que cada persona contagiada puede transmitir la enfermedad a 18 personas más.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire al toser o estornudar.

El virus del sarampión vive en la nariz y la garganta y puede permanecer activo y suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada tosa o estornude.

La epidemia se puede evitar si todos tomamos conciencia sobre la enfermedad y los padres vacunas a los hijos y también se aplican el refuerzo, subrayó el también diputado del Congreso Nacional. (RO)