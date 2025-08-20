Mirna Wood denuncia desalojos ilegales en La Mosquitia y pide destitución de juez y fiscal

Tegucigalpa- La dirigente indígena, Mirna Wood denunció desalojos ilegales que se realizan en sectores de La Mosquitia y pide la destitución de un juez y una fiscal involucrados en las acciones.

Wood indicó que el desalojo es contra mujeres y niños indígenas fue ordenado por la Fiscal Especial de las Etnias Yani del Cid y el juez de letras Mario Alberto Fúnez.

“El miércoles llegaron a las 4:00 de la tarde a la casa de una de las parejas que iban a desalojar hoy en horas de la mañana, no están cumpliendo ni con la ley”, criticó

Sostuvo que hay tratados internacionales y esto no puede quedar así, “yo les había mandado las pruebas que estas personas que tienen sus documentos en regla, pero como son humildes, no les da vergüenza este tipo de acciones que dejan en la calle a estas familias, a estos niños, niñas y madres, que ayer lograron hacer su comida en sus casas, pero hoy no se sabrá su destino”, recriminó.

Son 14 años de vivir en esa zona, toda una vida para sus hijos, arguyó.

A su juicio estos fiscales y jueces deben actuar contra los terratenientes que se han ido adueñar de la Mosquitia de forma ilegal, apuntó. IR