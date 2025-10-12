Mirian Miranda denuncia que grupos armados atacan al pueblo garífuna en el Triunfo de la Cruz

Tegucigalpa- La dirigente garífuna Mirian Miranda denunció que grupos armados atacaron la comunidad del Triunfo de la Cruz, “hoy fueron dos atentados”, señaló a través de sus redes sociales.

En ese sentido, indicó que solo la noche del sábado se registraron dos atentados.

Dirigente garífuna denuncia dos ataques armados contra su comunidad en el Triunfo de la Cruz y culpa al gobierno de generar una campaña de odio, racismo y amenazas contra el pueblo garífuna. https://t.co/AQQ5enMP2f — Proceso Digital (@ProcesoDigital) October 12, 2025

Miranda mostró un video donde tres sujetos ingresaron a la comunidad con armas de fuego, sin embargo, una de las personas que intentaban atentar los grabó y mostró lo que intentaban hacer en su vivienda.

El llamado es a las autoridades de seguridad para que tomen control de la zona ante los grupos armados que están ensañándose con el pueblo garífuna e inversionistas en Tela y Colón. IR