spot_imgspot_img
Nacionales

Mirian Miranda denuncia que grupos armados atacan al pueblo garífuna en el Triunfo de la Cruz

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- La dirigente garífuna Mirian Miranda denunció que grupos armados atacaron la comunidad del Triunfo de la Cruz, “hoy fueron dos atentados”, señaló a través de sus redes sociales.

En ese sentido, indicó que solo la noche del sábado se registraron dos atentados.

Miranda mostró un video donde tres sujetos ingresaron a la comunidad con armas de fuego, sin embargo, una de las personas que intentaban atentar los grabó y mostró lo que intentaban hacer en su vivienda.

El llamado es a las autoridades de seguridad para que tomen control de la zona ante los grupos armados que están ensañándose con el pueblo garífuna e inversionistas en Tela y Colón. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024