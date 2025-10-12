Mirian Miranda denuncia que grupos armados atacan al pueblo garífuna en el Triunfo de la Cruz

Tegucigalpa- La dirigente garífuna Mirian Miranda denunció que grupos armados atacaron la comunidad del Triunfo de la Cruz, “hoy fueron dos atentados”, señaló a través de sus redes sociales.
En ese sentido, indicó que solo la noche del sábado se registraron dos atentados.
Miranda mostró un video donde tres sujetos ingresaron a la comunidad con armas de fuego, sin embargo, una de las personas que intentaban atentar los grabó y mostró lo que intentaban hacer en su vivienda.
El llamado es a las autoridades de seguridad para que tomen control de la zona ante los grupos armados que están ensañándose con el pueblo garífuna e inversionistas en Tela y Colón. IR