Miriam Miranda denuncia captura de cuatro jóvenes por parte de la Policía Nacional en comunidad garífuna de San Juan

Tegucigalpa – La dirigente garífuna, Miriam Miranda denunció a través de sus redes sociales que el pueblo de San Juan, Caribe de Honduras, está bajo resguardo policial que atenta contra la vida de la comunidad garífuna de la zona.

Señaló que la llegada de centenares de policías a la comunidad garífuna de San Juan, misma que cuenta con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben de cumplir con la sentencia, en vez de atentar contra la vida del pueblo.

Detalló que la Policía Nacional emitió una circular el 27 de Junio, donde decían que se respetarán los territorios Indígenas y Triviales, y en este momento más de 200 policías se han tomado la comunidad de San Juan.

La Policia Naccional emitió una circular el 27 de Junio, donde decian que se respetarán los territorios Indigenas y Trivales, y en este momento mas de 200 policias se han tomado la comunidad de San Juan, estan diaparando balas vivas y se han llevado 4 jovenes entre ellos, Deinor… pic.twitter.com/LltI396gRc — Miriam Miranda (@baraudawaguchu) July 6, 2026

Miranda señaló que están disparando “balas vivas y se han llevado 4 jóvenes entre ellos, Deinor Mejía, presidente del Comité Defensa de Tierra de San Juan”.

La Policía está en guerra contra la comunidad garífuna, indicó Miranda.

En ese sentido, alertó a los organismos nacionales e internacionales la situación que atraviesa ese sector de San Juan.

“Exigimos respeto a la posesión ancestral de la comunidad Garífuna de San Juan, el Estado debe restituirle las tierras ancestrales a la comunidad tal como lo establece la Corte Interamericana de DDHH, emitida desde el 2015”, sostuvo.

Exigimos respeto a la poseción ancestral de la comunidad Garifuna de San Juan, el Estado debe restituirle las tierras ancestrales a la comunidad tal como lo establece la Corte Interamericana de DDHH, emitida desde el 2015.

Se repite la historia de Triunfo de la Cruz, el 2020 se… pic.twitter.com/tsRa6eUUpC — Miriam Miranda (@baraudawaguchu) July 6, 2026

Afirmó que se repite la historia de Triunfo de la Cruz, el 2020 se llevaron a 4 jóvenes Garífunas, hasta la fecha no conocemos su paradero. Hoy la policía se acaba de llevar a 4 o más jóvenes y no se sabe el paradero de ellos.

“La policía está gaseando y atacando al pueblo Garífuna, alto a la barbarie contra nuestro pueblo”, apuntó Miranda. IR