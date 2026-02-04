Mipymes y camaroneros con altas expectativas de mejorar con nuevo gobierno

Tegucigalpa – Tras un bienio de pesadillas con pérdidas millonarias profundizadas por la denuncia del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Taiwán y la llegada de productos terminados chinos, tanto camaroneros como mipymes han puesto sus expectativas en que las condiciones mejoren con la nueva administración que asumió las riendas del país el pasado 27 de enero.

Para la industria camaronera, el 2024 fue un año malísimo con exportaciones que apenas llegaron a los 228.6 millones de dólares y el 2025 cerró con 260.8 millones de dólares, es decir un crecimiento de 14 %, “eso fue menos malo que el 2024, sería mentira decir que fue bueno”, dijo a Proceso Digital el director de la Asociación Nacional de Acuicultores (Andah), Javier Amador, al recordar que en 2023 las exportaciones fueron 265.7 millones de dólares y un año antes 282.6 millones de dólares.

Para este año, el sector tiene muchas expectativas de que las condiciones mejoren con la nueva administración de Nasry Asfura, y que el mercado de Taiwán vuelva a abrir sus puertas.

El presidente Nasry Asfura.

“Esperemos que Papi escoja primero su equipo de trabajo que son los que tienen que ejecutar las acciones que tenga establecidas en su plan de gobierno”, pero en todo caso y considerando que fue uno de los líderes con los que se reunieron en la época de la campaña electoral Amador expresó “estamos seguros de que vamos a tener un apoyo para el sector que se trata más allá de la existencia de empleos dignos en la zona sur, son más de 20 mil empleos que genera la industria del camarón”, afirmó.

LEER: Honduras rompe relaciones con Taiwán

Amador detalló que han cifrado esperanzas en un mayor dinamismo de la economía empezando con la política monetaria del país que los tiene ahogados, “a parte de los problemas que hemos tenido de la pérdida de mercados sobre todo en su valor que cayó estrepitosamente en el caso de Taiwán. El valor del dinero ha estancado las inversiones para poder crecer en productividad y en eso el gobierno tiene que actuar”, dijo.

Amador señaló que los camaroneros no tienen problemas en que se mantenga abierto el mercado de China Popular, pero reiteró que el sector nunca pidió cerrar Taiwán un mercado que había costado consolidar, “habíamos crecido exponencialmente alta, pero lastimosamente fue una decisión equivocada y haber denunciado el TLC con Taiwán nos pasó factura, es unos 200 millones de dólares en pérdidas de 2022 a 2024.

La determinación del gobierno de Xiomara Castro de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China en marzo de 2023 supuso un duro golpe para las camaroneras ya que la isla asiática era el principal destino de exportación de este producto.

(LEER) Camaroneros hondureños terminan pagando por el sueño chino

Y dado que el presidente Nasry Asfura ha dicho que va a revisar el tema con China, la expectativa es alta, y agregó además que Pekín puede ser un buen socio comercial, “pero lo que hemos visto estos dos últimos años es que ha sido una pesadilla porque no hemos logrado colocar nuestro camarón con los precios similares a los que teníamos con Taiwán”, refirió.

De los acuerdos con China se ha mandado muy poco camarón de Honduras a la nación asiática.

Reabrir con Taiwán

Al menos 92 empresas camaroneras han cerrado operaciones en el país debido a la falta de mercado para sus exportaciones, situación que ha provocado la pérdida de unos 7,000 empleos directos, recordó el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Camarón, Wilmer Cruz.

Cruz explicó que la crisis se agudizó tras la pérdida del mercado taiwanés, destino al que se exportaba cerca del 40 % del camarón hondureño.

Según el dirigente, ningún otro mercado ha logrado absorber ese volumen de producción, lo que ha generado fuertes pérdidas económicas, endeudamiento de los productores y el cierre de numerosas fincas en la zona sur del país.

“Nosotros hemos tenido una situación bastante difícil en el rubro del camarón. Hoy tenemos grandes esperanzas de que se pueda reabrir ese gran mercado por excelencia que teníamos con Taiwán, porque eso fue lo que nos trajo esta crisis. Necesitamos que se reactiven las exportaciones de inmediato para poder recuperar nuestra economía y la del país”, expresó.

El representante del sector señaló que, aunque existen otros mercados, estos no han sido suficientes para compensar la caída de las exportaciones hacia Taiwán, lo que ha dejado a muchas empresas sin capacidad para operar y a miles de familias sin sustento.

Además, advirtió que los productores enfrentan serios problemas financieros, ya que mantienen deudas que no pueden honrar debido a la falta de ingresos.

Finalmente, el sector camaronero manifestó tener grandes expectativas con el nuevo gobierno del presidente, al que solicitan decisiones urgentes para reactivar el comercio exterior, especialmente con Taiwán, y así evitar que la crisis se profundice aún más en una de las principales actividades económicas de la zona sur de Honduras.

Victorino Carranza.

Mipymes, asfixiadas de achinerías

El fundador del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), Victorino Carranza, ha expresado por su parte que espera que el presidente electo tenga una comunicación directa con un sector que se ha visto especialmente golpeado por la invasión de productos chinos.

(Leer) “Invasión china” pone de rodillas a comerciantes y emprendedores hondureños

“Yo creo que la mayor debilidad e impacto negativo para nosotros fue la traída de producto terminado chino sin un Tratado de Libre Comercio solamente de compadre hablado por hacernos un daño a nosotros”, manifestó.

Carranza considera que la llegada de productos chinos tenía que focalizarse en el país. Además señaló que debían hacerse inversiones en maquilas y en fábricas para generar trabajo, algo que si es urgencia en el país, resaltó.

“Estadísticamente perdimos de octubre (2025) a enero de este año 35 mil empleos. Y en total tenemos 89 mil empleos de déficit en cuanto a la maquila y a la micro, pequeña y mediana empresa, y eso es suficiente para que un gobernante se focalice y de esa preferencia que necesitamos en el Valle de Sula con sus 12 municipios que generamos el 68 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país”, aseveró.

(LEER) Reuniones de Asfura con altos funcionarios de EEUU da señales positivas para la economía nacional, indica representante del Cohep

Carranza recriminó que Libre no focalizó la necesidad de trabajo del pueblo hondureño, “nunca se sentaron con la micro y pequeña empresa sino que mandaron técnicos, hablaron lenguaje técnico del cual el pueblo no entiende”.

En tal sentido, el dirigente del mipymes indicó que por primera vez este gremio se acercará a una administración en busca de financiamiento que en la actualidad es una emergencia.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain.

Más inversiones se traducen en empleos

Las expectativas de trabajar con el nuevo gobierno con miras a generar empleos también fueron expresadas por el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain.

“Esperando trabajar como gremio empresarial con el nuevo gobierno para seguir avanzando y preparando el ambiente para nuevas inversiones nacionales y extranjeras”, dijo a periodistas.

(LEER) Presidente de CCIC espera trabajar con nuevo gobierno para seguir avanzando

El empresario indicó que atraer inversiones al país se traduce en empleos y desarrollo para la economía. “Esperamos que el gobierno que va a entrar va hacer todo lo necesario para mejorar las condiciones económicas y sociales del pueblo hondureño, concertar la educación, la salud y la prosperidad que necesitamos y la certidumbre que necesitamos como garantía para disfrutar de desarrollo y paz para todos los hondureños”, dijo.

El doctor en derecho internacional, Graco Pérez.

Fue promesa volver a Taiwán

El experto en derecho internacional, Graco Pérez, explicó que con la administración de Asfura el país retorna a sus aliados tradicionales con EEUU como eje central de esa política.

Analizó que “si vemos hacia los aliados históricos hacia occidente ante la confrontación China-EEUU, lo conveniente es la relación con Taiwán y eso es lo que se debería de hacer”.

Pérez reiteró que volver a la relación con Taiwán fue una promesa de campaña política que debe ser cumplida. Y de ahí volver a algunas relaciones comerciales que benefician a ciertos productores hondureños que mandaban sus productos hacia la nación asiática. (PD)