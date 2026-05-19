Mipymes urgen financiamiento para seguir operando en Honduras: Efraín Rodríguez

Tegucigalpa – Efraín Rodríguez, representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), dijo hoy que urgen de financiamiento para continuar operando en el país.

Explicó que a causa del alza en la energía y el salario mínimo los costos de las Mipymes se ha incrementado en un 15 %.

En ese contexto, detalló que para continuar operando requieren inicialmente de mil millones de lempiras en financiamiento.

“Sí seguimos con las mismas tasas de interés, el país no va a salir adelante”, acotó.

Insistió que el Gobierno debe apoyar a este sector, especialmente a las microempresas.

Consideró que el Gobierno está abierto al diálogo, por lo que pidió acercamiento al sector Mipyme del país.

Enfatizó que el sector Mipyme es el que más empleo genera en el país, por lo que se deben impulsar políticas públicas que fomenten y cuiden los empleos existentes. (RO)