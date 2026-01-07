Mipymes esperan generar 61 mil empleos en alianza de nuevo Gobierno

Tegucigalpa – El presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), Victorino Carranza indicó que por primera vez este gremio se acercará a una administración en busca de financiamiento que en la actualidad es una emergencia.

Carranza espera que el presidente Nasry Asfura tenga una comunicación directa con el sector que urge de financiamiento para generar 61 mil empleos.

Indicó que la administración de Xiomara Castro no tuvo el recurso humano capaz para visualizar dónde estaban las necesidades mayores de las mipymes.

(Leer) Honduras encara un 2026 expectante tras un año de fuertes golpes al empleo

“Nosotros generamos un 39 % de empleo permanente, que equivale a 2 millones y medios de empleos; el gobierno un 8 %; la empresa privada un 10 %, desde allí se ve que necesitamos un apoyo, no lo logramos, buscamos distintas maneras, distintos enfoques, viajamos a Tegucigalpa y no pudimos hablar ni con el señor Mel (Manuel Zelaya) que era la cabeza de esa administración, ni con doña Xiomara (Castro)”, afirmó al augurar que será diferente con la nueva administración.

Indicó que están finalizando junto a un grupo de diputados una iniciativa para presentarla. Asimismo pidió a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que la mipymes crece cada año en promedio un 5 % y consume el servicio un 52 %, “eso tiene que darle una prioridad al Valle de Sula y por otro lado somos el motor financiero que generamos la riqueza de Honduras”, expuso. VC