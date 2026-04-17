Mipymes alertan de dificultad para cumplir retroactividad en ajuste al salario mínimo

Tegucigalpa – Efraín Rodríguez, representante de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (ANMPIH), alertó hoy que muchas micro y pequeñas empresas (Mipymes) se van a complicar para poder cumplir con la retroactividad del ajuste al salario mínimo.

A medida se alarga el plazo de negociación de ajuste al salario mínimo, las micro y pequeñas empresas deben acumular un mayor pasivo laboral para poder cumplir con el renglón de retroactividad.

Cabe señalar, que el Código del Trabajo establece que el ajuste al salario mínimo debe hacerse con carácter de retroactivo desde el 01 de enero.Pese a varias rondas de negociación todavía no se logra un acuerdo para el ajuste al salario mínimo.

Esta extensión en la negociación provoca que muchas micros y pequeñas empresas se compliquen para poder cumplir con la retroactividad, dijo Rodríguez.

En ese orden, Rodríguez exhortó al Congreso Nacional a enfocarse en temas de país y dejar de lado la política.

Cabe recordar que el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), y representante del sector obrero ante la mesa negociadora del salario mínimo, Josué Orellana, advirtió de “manifestación más grande de últimas tres décadas”, sino se logra un acuerdo antes Día del Trabajador.

El dirigente obrero dijo que de no haber un acuerdo antes del 1 de mayo, Día del Trabajador Hondureño, entonces se procederá a una manifestación, “la más grande de las últimas tres décadas”.

El sector obrero continúa firme en su postura y propone un ajuste que oscila entre el 7% y el 8%, acotó. (RO)