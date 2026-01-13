Ministros recogen acuerdos de cancelación y descartan pago de prestaciones

Tegucigalpa – La ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo se presentó este martes para recibir su acuerdo de cancelación como alta funcionaria del gobierno de Xiomara Castro, al tiempo que descartó el pago de prestaciones laborales.

– Suazo desmintió el incremento de salarios en la recta final de su gestión en la SAG.

La mandataria hondureña giró un oficio en las últimas horas para pedir a sus ministros, directores y otros altos funcionarios que se presenten al Centro Cívico Gubernamental para reclamar los respectivos acuerdos de cancelación, un acto que marca la transición con la administración entrante.

“Nuestras funciones finalizan por ley el 27 de enero y en eso andamos. Se trata de un procedimiento de acuerdo a ley en el que se firma un finiquito”, explicó Suazo.

Mencionó que en el caso de la SAG ya solicitaron las respectivas auditorías al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sobre la gestión de los cuatro años.

La ministra Suazo descartó el pago de prestaciones laborales, “nosotros somos empleados de confianza de la presidenta, tenemos un cargo de excluidos y no estamos recibiendo más que el salario que corresponde a cada mes y las respectivas deducciones”.

Agradeció la confianza de la presidenta Castro de delegarle el cargo en la titularidad de la SAG.

Destacó el avance de un 12 % en la seguridad alimentaria, la reactivación de Banadesa y más de 20 mil préstamos activos. JS