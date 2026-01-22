Ministro Vaquero asegura que Libre ya tiene listos los informes para la transición de gobierno

Tegucigalpa- El ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, aseguró que el gobierno del partido Libertad y Refundación (Libre) ya se encuentra preparado para el proceso de transición, tras el regreso del presidente electo, Nasry Asfura, de su viaje al exterior para iniciar formalmente las reuniones.

“Nosotros estamos listos. Estábamos esperando que el presidente electo llegara de su viaje. Hemos estado en contacto con algunos funcionarios de él y esperamos reunirnos pronto para entregar los informes de transición”, expresó Vaquero.

El funcionario explicó que el actual gobierno está conformado por distintos gabinetes sectoriales, los cuales han elaborado informes detallados sobre su gestión, mismos que serán entregados a las nuevas autoridades. Según indicó, estos documentos permitirán que el próximo gobierno conozca el estado real de cada institución y facilite un traspaso ordenado.

Mediante declaraciones públicas, Vaquero afirmó que los informes están debidamente estructurados y disponibles conforme a lo establecido en la ley, con el objetivo de garantizar una transición transparente, responsable y sin contratiempos en la administración pública.

Cabe recordar que el pasado 15 de enero, la presidenta Xiomara Castro designó a Tomás Vaquero, junto a Russel Garay, de Servicio Civil, y Gustavo Sánchez, de la Secretaría de Seguridad, como los encargados oficiales de coordinar el proceso de transición de poder, que tendrá lugar el martes 27 de enero en el Congreso Nacional.LB