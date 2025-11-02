Ministro Salgado estalla y llama “payaso, cobarde de mierda” a Nasralla

Tegucigalpa – El Ministro de Planificación del actual gobierno, Ricardo Salgado volvió a hacer derroche de sus posteos en X al llamar “payaso, cobarde de mierda” al presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla.

Sin salirse de su estilo controversial, el funcionario de la administración de Xiomara Castro acusó a Nasralla de estar engañado y le advirtió que nunca será presidente de Honduras.

“Eso es este tipejo engañado por su ego. No será presidente nunca, porque simplemente no puede poner sus acciones donde pone toda su verborrea. A la hora de las verdades solo sabe huir. Agredir mujeres es su especialidad, frente a otros hombres ya lo hemos visto que sale corriendo pidiendo auxilio (y entonces estaba más joven)”, expresó Salgado.

Así reaccionó Salgado a unas declaraciones de Nasralla en las que se atribuye el triunfo en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

“No están en riesgo las elecciones porque el pueblo saldrá masivamente a votar”, dijo Nasralla en la publicación que desató la ira de Salgado. JS