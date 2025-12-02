Ministro Ricardo Salgado lanza amenaza en medio del estrecho conteo electoral: “Esta historia apenas comienza”

Tegucigalpa- El ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, emitió fuertes declaraciones este martes en medio del cerrado escrutinio de las elecciones generales, advirtiendo que el Gobierno no permitirá “votos inflados” ni “farsas” en el proceso electoral.

“Esta historia apenas comienza; estos no saben lo que significa luchar hasta las últimas consecuencias”, expresó Salgado en un mensaje público en su cuenta de X. “No ganarán ni un solo voto inflado, y será la presidenta la que más votos reales obtenga. Ya veremos quién se ahoga y quién se mantiene a flote. Esta farsa de ustedes y Trump termina ya”.

Las declaraciones del ministro ocurren en un ambiente de creciente tensión política, con un conteo que mantiene al país en un virtual empate técnico.

De acuerdo con la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE), con un 57.03 % de avance y 10,923 actas procesadas de un total de 19,152, la diferencia entre los dos principales candidatos presidenciales es de apenas 515 votos, uno de los márgenes más estrechos en la historia electoral reciente.

La candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, figura en tercer lugar en las cifras oficiales preliminares.

Acusaciones contra Donald Trump

El ambiente se tensó aún más luego de que Moncada acusara el lunes al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de “injerencia directa” en las elecciones hondureñas.

Según la aspirante de Libre, existen presiones externas que buscan influir en el resultado final del proceso. No reconoceremos a ninguno de los potenciales ganadores mientras persista la interferencia extranjera, sostuvo.

Mientras avanza el conteo y se esperan nuevas actualizaciones del CNE, las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno elevan la incertidumbre sobre la aceptación de los resultados por parte de Libre.

El CNE reiteró que continúa trabajando bajo los protocolos establecidos y pidió calma a la ciudadanía.

Honduras permanece a la expectativa de un desenlace que dependerá del conteo voto por voto en las próximas horas.LB