Ministro reconoce fracaso de negociaciones de TLC con China

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Fredis Cerrato reconoció que tras seis rondas de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con China, no hay fecha para suscribir el instrumento comercial.

«Yo he venido repitiendo, el tratado de Libre Comercio con China no tiene fecha para ser suscripción. Lo digo hoy categóricamente, el Tratado de Libre Comercio con China solo tiene posibilidades, si resulta evidente y tangible de que beneficie la economía de Honduras (se firmará)», dijo Cerrato, quien ha liderado las negociaciones en rumbo a un TLC con el gigante asiático.

El funcionario agregó que en la actualidad el intercambio comercial con China, es el más desajustado y asimétrico que tiene Honduras con cualquier país del mundo. “Si realmente China hubiese aceptado con todas las condiciones nuestras, ya lo hubiésemos suscrito”, dijo.

Y aunque defendió que esas asimetrías no se deben “a estas últimas relaciones con China, sino que es histórico, porque muchos comerciantes los mismos que ahora hablan de este proyecto, son los mismos que sin hacer bulla, ya estaban importando de China mil 500 millones de dólares anualmente”.

Cerrato dijo que China es el mayor vendedor de productos hacia Honduras.

Honduras y China iniciaron las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) el 7 de julio de 2023, mientras que la sexta ronda de negociaciones, la última realizada con miras a un TLC se llevó a cabo del 29 al 31 de julio de 2024 en la ciudad de Pekín. VC