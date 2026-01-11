Ministro Pineda admite que gobierno debe $ 12 millones a Covi y detalla la lenta construcción de hospitales

Tegucigalpa – El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda reveló este fin de semana que el gobierno mantiene una deuda por un monto de 12 millones de dólares con la concesionaria Covi Honduras.

– Dijo que espera que el próximo gobierno pueda darle continuidad a diferentes proyectos que deja iniciados la administración de Xiomara Castro.

Recordó que desde el primer día del actual gobierno se congeló la tarifa del peaje por lo que la consecionaria Covi anunció un fuerte incremento para mediados de este enero.

“Esperamos congelarlos hasta el 26 de enero y que la siguiente administración tome la determinación ya sea que suba el peaje o que se mantiene”, dijo el ministro quien informó que todavía no se ha llegado a acuerdo con Covi Honduras en cuanto al incremento de la tarifa.

En ese sentido Octavio Pineda indicó que están en la mesa de diálogo poniéndose de acuerdo con los montos, y el lunes se hará un desembolso de 6 millones de dólares para menguar la deuda y dejar una razonable para el siguiente gobierno.

En torno a la deuda pendiente con la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), el funcionario refirió que “el 30 de diciembre del año pasado hicimos una carga de 1 mil 300 millones de lempiras y eso se pagará la próxima semana, y probablemente, nosotros tengamos una nueva de aproximadamente de 1 mil 000 millones dejando una deuda para el siguiente gobierno de 2 mil 100 millones”.

Señaló que muchos proyectos se quedan en ejecución y otros entregados. “La SIT maneja más de 3,520 de los cuales han migrado al siguiente gobierno un poco más de 2 mil, y 1,500 que ya están en proceso de regularización y pago, y de esa forma, que la siguiente administración les dé continuidad porque son importantes para el país”, refirió Pineda.

Construcción de hospitales

El ministro Pineda desglosó que ya se entregó el hospital de Roatán, Islas de la Bahía y al mismo tiempo mencionó que el centro asistencial de Ocotepeque tiene un 58 % de avance el cual se entregará entre finales de abril y mayo; el de Salamá, Olancho un 63 % y el de Santa Bárbara con un 39 % de avance físico el cual finalizaría entre octubre o noviembre de este 2026.

En el inicio de la administración Castro se anunció que nueves hospitales serian construidos durante la actual gestión pero eso no ocurrió.

“Esperemos que sigan con esos proyectos que son vitales porque al final no importa el color político, sino que la población tenga una atención médica universal y gratuita”, externó.

Sobre la solicitud del presidente electo Nasry Asfura a los organismos financieros internacionales y nacionales de no hacer más desembolsos de recursos al presente administración, el ministro Pineda contestó que “eso más que perjudicar al gobierno saliente, pues es al Estado, ya que si uno pide que detengan los fondos, no vendrán dólares y los proyectos no iniciarán; eso es egoísmo al decir yo quiero comenzarlos y terminarlos, pero hay temas de país, por ejemplo, el Corredor Turístico a través de la SIT con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”. JS