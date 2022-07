Ministro Matheu dice hay de sobra medicamentos para la COVID-19 e incluso para regalar a otros países

Tegucigalpa – El ministro de Salud, Manuel Matheu dijo este lunes que Honduras tiene suficientes medicamentos para atender a los pacientes con la COVID-19, e incluso por la sobreabundancia hasta se regalarán a otros países del área.

– “Venimos de un régimen de robo, dónde yo tocó en Salud sale pus, lo que pasa que uno no está en eso, para eso está el Consejo Anticorrupción y la Fiscalía”, remarcó.

– Reveló que solo recibe un salario y que incluso lo que devengaba en el Hospital San Felipe es más alto que el sueldo de ministro.

Reveló que en la presente semana recibirá el acta de recomendación de la compra directa de medicamentos, existen 39 empresas y se adjudicará para firmar contratos la próxima semana.

Detalló que se trata de 173 productos que se licitarán para la compra directa de los próximos días.

Consultado sobre la existencia de pruebas para detectar COVID-19, respondió que existen las suficientes y también hay medicamentos, no se ocupa mayor cosa, “inclusive nos sobran, estamos obsequiando a otros países porque compraron de más. Sobre las pruebas se están adquiriendo nuevas a través del fondo mundial para la salud”.

Donación de vacunas antiCOVID

Dijo que esta semana recibirán la donación de 1 millón más de vacunas por parte de EEUU y Francia, que se suman a las 1.3 millones que existen en los almacenes a nivel nacional.

Llamó la atención a la población porque existe una variante nueva BA2.75 (centauros) que no se ha detectado en Honduras, pero que sin duda ya circula en suelo nacional.

Adicionó que en Europa ya no hay incapacidad por padecer el virus y solamente se les obliga a usar la mascarilla. En Honduras el 63 % de la población tiene el primer refuerzo y 70 % apenas con una segunda dosis.

En torno a las protestas por demanda de plazas, citó que siempre las habrá pese a los esfuerzos que se hagan desde la administración central. “Después de haber otorgado más de 8 mil 200 plazas siguen apareciendo gente que no se le dio plaza”, criticó.

Hospitales móviles

Sobre los hospitales móviles, dijo que no es problema de un ministro o de una persona en específico, sino algo que concierne a Honduras, al tiempo que hizo un llamado a la Fiscalía para proceda en contra de todos los responsables por este monumental acto de corrupción.

“Los hospitales no son hospitales. Yo he ido a tres de ellos e inclusive sin usarlos están oxidados, equipos que ya venían malos y otros que no pueden usarse como los de laboratorio, entonces pensábamos mover de los contenedores hacia los pueblitos para utilizarlos como centros de pacientes que no padecieran enfermedades graves, pero ya vimos que eso no es posible porque nos va a salir más caro moverlos con grúa especial hasta la comunidad y se les van a oxidar en dos años”, reprochó.

En dispensario móvil de Tegucigalpa se seguirá utilizando como quirófano para cirugías ambulatorias; en Juticalpa se está usando como sala de medicina interna. ”No puedo gastar más en movilizarlo y engañar a la gente de los pueblos”, reafirmó.

Insistió que los hospitales móviles se traducen en una gran estafa en detrimento de los intereses del pueblo hondureño.

Puntualizó que posiblemente se usen las seis morgues que venían con los hospitales móviles, o tal vez su usen áreas de cocina y las lavadoras.

Concluyó que la crítica siempre se centra a los 47 millones de dólares que se pagaron por los hospitales móviles, pero en esa sesión parlamentaria de enero de 2020 se aprobaron 420 millones de dólares para usarlos en la pandemia. JS