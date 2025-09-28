Ministro Luther Castillo y su hijo se accidentan al retornar de concentración política en Intibucá

Tegucigalpa – El ministro de Ciencia y Tecnología, Luther Castillo, y su hijo sufrieron un accidente de tránsito en la carretera que conduce de La Esperanza a Jesús de Otoro, cuando retornaban de la concentración política que el Libre y su candidata Rixi Moncada, realizaron en el occidental departamento de Intibucá.

Según se informó, el percance ocurrió a la altura de San José, Intibucá, en la carretera pavimentada que conecta La Esperanza con Jesús de Otoro. El ministro viajaba con su familia.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta en la que se transportaban salió de la carretera presuntamente por la alta velocidad, lo que provocó el accidente.

Se conoció que uno de los hijos del ministro se encuentra en estado delicado.

Tanto él como los demás ocupantes del vehículo fueron trasladados de emergencia hacia la ciudad de Tegucigalpa a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña. IR