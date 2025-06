Ministro Fredis Cerrato, anuncia oportunidad de exportar camarón hondureño a Corea del Sur

Tegucigalpa – El ministro de Desarrollo Económico, Fredis Cerrato, informó este lunes que Honduras está a un paso de obtener la certificación de accesibilidad para exportar camarón a Corea del Sur, y aprovechó la ocasión para arremeter contra quienes, según él, politizan el tema de la producción camaronera.

– “Los camaroneros deben abrir el mercado nacional; el pueblo no puede seguir pagando 300 lempiras por libra”, remarcó el funcionario.

“El embajador de Corea ya nos notificó que el próximo mes estará lista la certificación para exportar camarón”, anunció Cerrato, destacando que esta apertura representa una solución concreta para los productores. “Los únicos aliados reales que tienen los camaroneros es el gobierno”, aseguró.

En tono enérgico, el funcionario reclamó a los sectores camaroneros que se hayan mezclado con políticos que han criticado la gestión del gobierno en torno al rubro camaronero. “Yo les quiero decir a los que son políticos que dejen de politizar los temas económicos. Han hecho un ataque al gobierno cuando lo que hemos hecho es buscar soluciones para ellos. Les conseguimos acuerdos, logré una cosecha temprana para exportar a China, y los defendemos constantemente”, se jactó.

Cerrato también se refirió a las quejas sobre el Tratado de Libre Comercio con China, aclarando que el gobierno no impone precios en los acuerdos comerciales, y anotó que son ellos los empresarios los que tienen que tener la capacidad de negociación “En ningún tratado el gobierno pone precios. Cuando venden alto y tienen grandes utilidades, nadie dice nada; pero cuando tienen alguna dificultad, todos pegan el grito”, puntualizó.

Finalmente, el ministro hizo un fuerte llamado a los camaroneros para que abran el mercado nacional. “Si producen tanto camarón y no hay espacio en el mercado internacional, ¿por qué no le dan apertura al mercado nacional? ¿Por qué el pueblo hondureño no puede comer camarón?”, cuestionó.

“Eso debería ser prohibitivo. Es tan caro que la libra no baja de 200 lempiras y hasta alcanza los 300. El pueblo no tiene acceso. Tienen que comercializarlo también en el mercado nacional”, exigió Cerrato.

El titular de Desarrollo Económico concluyó que, más allá de exportar, se debe garantizar el acceso del producto al consumidor hondureño. No puede ser que el camarón sea un lujo en un país que lo produce en abundancia, sentenció. LB