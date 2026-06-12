Ministro del INA defiende Ley de Protección Agroindustrial

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, afirmó que la Ley de Protección al Sector Agroindustrial tiene como propósito principal ordenar el sector agrícola, brindar seguridad jurídica y frenar las invasiones de tierras.

Talavera señaló que la normativa ha generado resistencia en algunos sectores, pero insistió en que su enfoque es apoyar al campesinado dentro del marco legal y garantizar estabilidad en el campo.

El funcionario advirtió que existen miles de manzanas invadidas en distintas zonas del país, lo que calificó como uno de los principales desafíos actuales para el INA y el gobierno central.

Por este motivo, actualmente se trabaja en la realización de un censo de beneficiarios de la reforma agraria, así como de empresas campesinas con personería jurídica, como parte de los procesos de ordenamiento del sector.

El funcionario indicó que estos esfuerzos buscan fortalecer la organización rural y mejorar la gestión de los proyectos agrarios en el país.

“Los retos y desafíos que tenemos es poner paz en el campo, pero con orden y con seguridad jurídica para todos los que están en el campo”, expresó Talavera. AD