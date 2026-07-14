Ministro del INA defiende desalojos y afirma que continuarán contra ocupaciones en propiedades

Tegucigalpa – El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, defendió los desalojos ejecutados en distintas zonas del país y aseguró que continuarán realizándose conforme a la ley cuando se trate de ocupaciones en propiedades privadas.

El funcionario explicó que las intervenciones se desarrollan en coordinación con la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público.

«Ya se hicieron tres desalojos y los nuevos se van a hacer en unos días. La gente tiene que estar clara en esto: aquí no se le va a mentir a nadie. Los desalojos van; si están en tierras privadas, van», afirmó Talavera.

El titular del INA sostuvo que el respeto a la propiedad privada es un elemento esencial para garantizar la seguridad jurídica en el país y señaló que los conflictos por la tenencia de tierras no deben resolverse mediante ocupaciones.

Respecto a las críticas contra la Ley para el Fortalecimiento del Sector Agroindustrial, Talavera aseguró que la normativa protege a quienes acrediten legalmente la propiedad de sus tierras.

«Esta ley favorece a los dueños de sus bienes y de sus tierras. Si alguien considera que se le está afectando un derecho, para eso están los juzgados», expresó.

Sobre los reclamos relacionados con tierras ancestrales, indicó que cada caso deberá analizarse conforme a la documentación correspondiente y reiteró que será legalmente que determinará la legalidad de la propiedad.

Finalmente, Talavera aseguró que los operativos se ejecutan respetando el debido proceso y sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes involucradas. AD