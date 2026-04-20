Ministro de SIT no recibirá a dirigente que encabeza toma de oficinas y afirma que el gobierno no es el único empleador

Tegucigalpa – El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, aseguró este lunes que el Gobierno priorizará el orden y la eficiencia en la contratación de personal, al tiempo que cuestionó las presiones de algunos sectores políticos que buscan plazas laborales dentro de la institución.

– Advirtió que se toman acciones para identificar a las personas que integran las tomas para descalificarlos de cualquier oportunidad laboral en el gobierno.

Así se refirió el funcionario ante las presiones del dirigente nacionalista Óscar Flores, quien comanda tomas en las oficinas de la SIT en reclamo por plazas para las bases de la colonia Obrera de la capital hondureña.

Durante declaraciones brindadas esta mañana, Ehrler comunicó que se encuentra en una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al tiempo que detalló que su administración mantiene contacto constante con alcaldes y dirigentes partidarios, aunque enfatizó que la asignación de empleos dependerá de la aprobación del Presupuesto General de la República y de un proceso ordenado de contratación.

El ministro Ehrler señaló que aunque tienen la obligación de ofrecer oportunidades laborales a las bases del partido, el Estado debe actuar con responsabilidad. “No podemos sobrecargar las instituciones ni permitir prácticas que afecten la eficiencia”, indicó.

Cuestionó las acciones de presión por parte de algunos dirigentes, quienes han recurrido a medidas indebidas para exigir puestos de trabajo en la administración pública.

En ese sentido, explicó que la SIT ejecuta actualmente un proceso de depuración de personal, con énfasis en la reducción de plazas supernumerarias. Detalló que la institución pasó de 1 mil 493 empleados a 1 mil 050.

Reveló que se eliminó la contratación de más de 170 consultores, como parte de una estrategia orientada a optimizar recursos y fortalecer la capacidad operativa interna. Dijo estar convencido de que la institución puede funcionar con el 70 % de la carga laboral que tenía y con ello aún ser más eficiente.

Tarifas del transporte

En otro tema, el titular de la SIT se refirió a la situación del transporte público, reiterando que no existe autorización para incrementos en las tarifas, pese a las solicitudes de algunos sectores.

Puntualizó que se analizan algunos leves incrementos a la tarifa, pero la misma estará condicionada a volver a sus valores cuando el precio de los combustibles vuelva al costo antes de la guerra en medio oriente. JS