Ministro de Seguridad revela que no se sabe el paradero de cinco efectivos de la Policía

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez reveló esta tarde que son cinco los miembros de la institución policial que permanecen como desaparecidos, esto en referencia al suceso criminal ocurrido este jueves en Corinto, Cortés, donde grupos criminales habrían acribillado a los efectivos del cuerpo del orden.

“Tenemos que informar que lamentablemente cinco efectivos de la Policía Nacional se encuentran en estatus de desaparecidos porque no hemos encontrado los cadáveres ni tampoco señales de vida de ellos, pero estamos interviniendo toda la comunidad de Corinto y la zona fronteriza con Guatemala para poder determinar, cuál es la situación de ellos”, expresó.

Agregó que se perdió comunicación con los cinco agentes policiales tras el fuerte tiroteo en la zona entre los miembros de seguridad y los malhechores.

Velásquez enfatizó que “presumimos que les pudo pasar algo grave”.

Explicó que se intervino la zona de Corinto en virtud que una estructura criminal prácticamente protegió a un líder local de un cartel de narcotráfico para evitar que la Policía que estaba presente en el territorio pudiera darles apoyo a los agentes que participaban en la operación.

Los agentes desaparecidos han sido identificados como: oficial Mancía, agente Aguilar, agente Linares, agente Elvir y agente Canales. JS