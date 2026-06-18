Ministro de Seguridad promueve endurecimiento de sanciones viales tras tragedia que dejó siete policías muertos

Tegucigalpa – Tras el accidente de tránsito ocurrido en el sector de El Rodeo, Comayagua, que cobró la vida de siete agentes policiales, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, planteó la necesidad de reformar la legislación vial contra conductores irresponsables para reducir la creciente siniestralidad en el país.

El funcionario confirmó que, además de los siete fallecidos, tres policías permanecen en estado crítico y otros 11 resultaron lesionados, quienes reciben atención en distintos centros hospitalarios de Tegucigalpa y Comayagua.

“La mayoría de los accidentes que se han presentado tienen que ver en gran medida con el factor humano; la mayoría de ellos siempre es por irresponsabilidad de los conductores”, manifestó Velásquez en entrevista.

Propone reformas más severas

El ministro coincidió en que las sanciones actuales no son suficientes para disuadir las conductas imprudentes en las carreteras y admitió que la legislación vigente necesita una actualización.

“La normativa que sanciona las infracciones no es disuasiva. Tenemos una ley de hace más de 18 años que ya debe ser revisada”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que desde la Secretaría de Seguridad impulsarán reformas legales que incluyan castigos más estrictos para conductores reincidentes, incluso la suspensión definitiva de licencias en determinados casos.

Velásquez también advirtió sobre la necesidad de revisar las políticas de importación de vehículos usados, señalando que muchas unidades que circulan en el país fueron descartadas en otras naciones y posteriormente reacondicionadas para operar en Honduras.

“No podemos seguir permitiendo que se importen vehículos chatarra o que se vendan unidades que no cuentan con las medidas mínimas de seguridad”, expresó.

Por este motivo, señaló que los controles técnicos sobre el transporte pesado deben fortalecerse para evitar que fallas mecánicas continúen provocando tragedias en las carreteras nacionales.

Llamado a una política integral

El titular de Seguridad insistió en que el problema de los accidentes de tránsito no puede abordarse únicamente desde la aplicación de multas, sino mediante una estrategia integral que incluya educación vial, mejoras en la infraestructura, certificación de conductores y controles más rigurosos sobre los vehículos.

Velásquez advirtió que, de no tomarse medidas urgentes, los accidentes viales podrían convertirse en una de las principales causas de muerte externa en Honduras.

“Así como vamos, en cualquier momento habrá más muertos por accidentes de tránsito que por otro tipo de causas”, concluyó. AD