Nacionales

Ministro de Seguridad ordena liberar a manifestantes de Libre

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- Luego de la orden girada por la presidenta Xiomara Castro para separar de sus cargos a los responsables de presuntos actos de represión contra manifestantes, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció la liberación de los miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) que fueron detenidos durante los incidentes registrados la noche de este lunes.

Sánchez reconoció el malestar de los simpatizantes oficialistas y aseguró que tienen motivos para estar inconformes. “Sé que están molestos y tienen razón. Estos actos van a ser investigados y por eso estamos acá”, expresó el funcionario ante los manifestantes.

El titular de Seguridad confirmó que ya se ordenó una investigación formal, en cumplimiento de las instrucciones directas de la presidenta Castro, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y deducir responsabilidades. “La misma presidenta ordenó una investigación y deduciremos responsabilidades, de eso no queda duda. No hemos dado ninguna orden de represión, esto se va a resolver conforme a la ley”, afirmó.

Asimismo, Sánchez señaló que tanto los miembros de Libre involucrados en los hechos como los agentes que resulten responsables serán sometidos a los procesos correspondientes. “Vamos a poner en libertad a los muchachos de Libre y a los responsables se les deducirán responsabilidades”, manifestó.

El secretario de Seguridad calificó la situación como un momento difícil, pero aseguró que da la cara en defensa de la institucionalidad. “A nosotros nos rige la ley. Estoy acá dando la cara a favor del cuerpo, pero con claridad en que estos hechos deben investigarse”, concluyó.LB

